Наставник сборной Украины U-21 прокомментировал победу над Люксембургом

Рулевой сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса прокомментировал разгромную победу над Люксембургом со счетом 4:0.

По словам испанского специалиста, в игре были некоторые моменты, которыми он остался недоволен.

"Счетом мы довольны. Относительно нашей игры, то есть некоторые моменты. Во втором тайме мы были более агрессивными. Нам немного повезло, что соперник получил красную карточку.

Во второй половине игры мы сделали шаг вперед и сыграли намного лучше, чем в первой. Мы имели моменты и в первом, и во втором тайме, но шансы в первом мне не так понравились, как во втором. Я просил футболистов больше играть в атаку, это сработало во втором тайме.

Я не полностью доволен тем, как игроки понимают меня и выполняют мои тактические установки. Есть очень много моментов, над которыми надо работать.

С другой стороны, мои игроки очень открыты к тому, чтобы пробовать что-то новое.

Пока не знаем, сыграет ли Брагару в следующем матче. Будем знать через 2 дня. Мы очень заботимся о наших игроках, мы не хотим их заставлять играть. Мы заботимся об их здоровье. Если мы задействуем его, он может усугубить свою травму и пропустить много. Лучше дать ему отдохнуть. Новых травм нет, - сказал Мельгоса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!