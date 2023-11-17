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Украина U-21 - Люксембург U-21 4:0: обзор матча и результат игры 17.11.2023

"Желто-синие" закрепились на первой строчке таблицы своей группы, имея 100% показатель после четырех туров.
Вчера, 22:12
Сборная Украины U-21 / УАФ
Сборная Украины U-21 / УАФ

В пятницу, 17 ноября, в испанской Мурсии на Эстадио де Ла Кондомина прошел матч квалификации на молодежный чемпионат Европы 2025 года, в котором сборной Украины противостояла сборная Люксембурга.

На протяжении больше части первого тайма номинальные гости отбивались от многочисленных атак "желто-синих". И все же украинцам удалось "размочить" счет.

На 35-й минуте Арсений Батагов забросил вперед на Назара Волошина, который отдал передачу на дальнюю штангу, где Владиславу Ванату оставалось лишь переправить мяч в пустые ворота.

На старте второй половины Люксембург остался в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Райан Бербери. Это очень помогло команде Унаи Мельгосы закрыть вопрос о победителе данной встречи.

В середине тайма Украина в течение трех минут отправила два мяча в ворота Элдина Латика: сначала отличился Арсений Батагов, после чего Волошин к своему ассисту добавил гол.

Окончательный счет встречи установил Игорь Краснопир, которому хватило всего пяти минут, чтобы записать свое имя в список авторов забитого гола.

Украина добыла легкую победу и с максимумом очков возглавляет группу F. В следующем туре сборная Украины встретится с Азербайджаном. Этот поединок состоится во вторник, 21 ноября.

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Статистика матча Украина U-21 - Люксембург U-21 отбора на ЧЕ-2025

Украина U-21 - Люксембург U-21 4:0
Голы: Ванат, 35, Батагов, 64, Волошин, 66, Краснопир, 74.

Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 17 - 3
Удары в створ: 13 - 1
Фолы: 14 - 8
Атаки: 107 - 39

Украина U-21: Нещерет - Роман, Салюк, Батагов (Дидык, 81), Смоляков - Ярмолюк, Бражко (Очеретько, 69), Рубчинский (Кучерявый, 81) - Вьюнник (Квасница, 63), Ванат (Краснопир, 69), Волошин.

Люксембург U-21: Латик - Торрес, Гонсалвеш, Мартинш (Клисурица, 13, Байверлин, 46), Соуза - А. Коррейя (Энгларо, 70), Ахметксхекай, Бербери, Эркус (Кардосо, 70) - Эльшан (Л. Коррейя, 75), Тюрпинг.

Предупреждения: Смоляков - Бербери, Тюрпинг.

Удаление: Бербери, 49 (Люксембург, вторая желтая).

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