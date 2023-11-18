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Зинченко высказался о своем голе в ворота Бернли

Футболист довольно скромно описал свой забитый мяч.
Сегодня, 18:19
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Игрок лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями о своем голе в ворота Бернли.

По словам универсального исполнителя, он просто сориентировался в ситуации.

"Я не сказал бы, что сыграл на опыте. Просто сориентировался в ситуации. Не было много времени, чтобы принять мяч, поэтому я пробил. Попал - и попал. Хорошо.

Реально ли отрабатывать такие удары на тренировках? Я считаю, что все реально. Если ты над чем-то работаешь и потом это доходит до автоматизма, то все реально.

Но я не могу сказать, что я столько лет работал над этим ударом, чтобы забить. Это просто получилось рефлекторно. Я хорошо сориентировался в ситуации и пробил. Я просто удачно попал", - сказал Зинченко.
 

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