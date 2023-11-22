Л*х не мамонт: бывший игрок Барселоны потерял все свои сбережения из-за обмана директора банка

Футболист стал жертвой мошенничества, вложив во "100% успешное дело" 13 миллионов евро.

После того, как Арда Туран решил сменить Атлетико, где у него все получалось, на Барселону, его карьера пошла по нисходящей.

Он мало играл и в итоге вернулся на родину в Турцию, где и завершил карьеру. Но это все ничто по сравнению с тем, что с ним недавно произошло.

Как сообщает испанское издание Sport, Туран стал жертвой мошенничества. Сечил Эрзан, директор Denizbank (банк в Стамбуле), убедил его вложиться в фонд - экс-игрок сборной Турции решил инвестировать 13 миллионов евро.

"Он ввел меня в заблуждение, сказав, что я получу прибыль от своих инвестиций. Я пожертвовал более 13 миллионов евро", - сказал Арда.

"Все деньги, которые я заработал своими усилиями, работа нескольких лет внезапно исчезла. Он уничтожил все деньги и усилия, которые я заработал годами. Все мои сбережения были потеряны в один миг".

💥 La estafa que arruinó a Arda Turan



🗣️ "Regalé más de 13 millones. El trabajo durante años desapareció de repente", señaló el exazulgranahttps://t.co/HiNuLzvjck — Diario SPORT (@sport) November 21, 2023

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Примечательно, что Туран был не единственным футболистом, кто попался на обман директора этого банка.

По информации источника, ранее были обмануты Фернандо Муслера и некоторые бывшие турецкие игроки. Однако их случаи произошли еще весной - голкипер, к примеру, вложил 1,2 миллиона и остался ни с чем.

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