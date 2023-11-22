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Спортивный директор Барселоны: Нет такого игрока, который сможет заменить Гави

Но при этом каталонский клуб все же попытается найти кого-то, кто сможет закрыть позицию испанца.
Сегодня, 18:09
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

В недавнем матче между сборными Испании и Грузии (3:1) тяжелую травму получил хавбек Барселоны Гави.

У молодого испанца диагностировали разрыв крестообразной связки и повреждение мениска правого колена, из-за чего он пропустит не только остаток сезона, но и будущий чемпионат Европы-2024.

В связи с этим Барселона уже начала поиски того, кто сможет заменить игрока, пока тот находится в лазарете. Однако, по мнению спортивного директора каталонцев Деку, такого игрока не существует.

"Невозможно заменить Гави. На рынке нет игрока с такими умениями и менталитетом", - цитирует португальца Фабрицио Романо.

"Неправильно говорить о замене Гави, поскольку ее не существует. Мы не найдем замену в январе".

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Ранее сообщалось, что Барселона собирается заменить Гави полузащитником Тоттенхэма и сборной Аргентины.

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