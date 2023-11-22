Барселона подыскала замену Гави в сборной Аргентины

Руководство Барселоны рассматривает возможность подписания нового игрока в замену Гави после его серьезной травмы. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Хави и Деку собираются провести встречу для анализа ситуации и принятия решения о возможном трансфере зимой. Один из основных вариантов - хавбек Тоттенхэма Джовани Ло Чельсо.

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Регламент Ла Лиги предоставляет возможность подписать игрока в случае серьезной травмы, и клуб собирается использовать эту лозейку, но подчеркивает, что решение будет принято не за исключением, а на основе конкретных вариантов на рынке.

В текущем сезоне на счету Ло Чельсо всего три матча в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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