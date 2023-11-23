iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Спортдиректор Жироны высказаался о будущем лидеров клуба

Виктор Цыганков и Артем Довбик, похоже, не покинут клуб зимой.
Сегодня, 20:54
Виктор Цыганков и Артем Довбик / Twitter
Виктор Цыганков и Артем Довбик / Twitter

Спортивный директор Жироны Кике Карсель высказался о возможном уходе лидеров клуба в другие команды.

Функционер дал понять, что клуб не хотел бы устраивать распродажу посреди сезона.

Читай также: Довбик претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге

"Мы знаем, что успехи Жироны не остались незамеченными другими клубами. Многие наши игроки выделяются в первой трети сезона. Но у нас отличная атмосфера в коллективе, всем очень нравится то, что у нас получилось на этом этапе.

Будем молиться, чтобы зимой никто не ушел. Не хотим продавать, но посмотрим, что произойдет", - сказал Карсель.
 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

15-летний итальянский талант попал в заявку Милана на матч Серии А 15-летний итальянский талант попал в заявку Милана на матч Серии А
Спаллетти - о неназначенном пенальти: Мы ничего не украли Спаллетти - о неназначенном пенальти: Мы ничего не украли
Игрок Полесья: Некоторые легионеры еще не совсем понимают, что такое война Игрок Полесья: Некоторые легионеры еще не совсем понимают, что такое война
FA открыла расследование против одного из английских топ-клубов FA открыла расследование против одного из английских топ-клубов
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа22:13
15-летний итальянский талант попал в заявку Милана на матч Серии А
Евро-202422:02
Спаллетти - о неназначенном пенальти: Мы ничего не украли
Европа21:29
Игрок Полесья: Некоторые легионеры еще не совсем понимают, что такое война
Европа21:27
FA открыла расследование против одного из английских топ-клубов
Европа20:54
Спортдиректор Жироны высказаался о будущем лидеров клуба
Европа20:54
Благодаря Гави: Барселона сможет без проблем зарегистрировать единственного новичка
НБА20:36
Юную звезду НБА подозревают в отношениях с несовершеннолетней девушкой
Другие20:25
Украинская горнолыжница отреагировала на информацию росиян, которые "переселили" ее в москву
Европа19:55
Защитник Челси вернулся после тяжелой травмы
Европа19:53
Победитель ЛЧ осужден на два года тюремного заключения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK