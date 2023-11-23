Спортдиректор Жироны высказаался о будущем лидеров клуба

Виктор Цыганков и Артем Довбик, похоже, не покинут клуб зимой.

Спортивный директор Жироны Кике Карсель высказался о возможном уходе лидеров клуба в другие команды.

Функционер дал понять, что клуб не хотел бы устраивать распродажу посреди сезона.

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"Мы знаем, что успехи Жироны не остались незамеченными другими клубами. Многие наши игроки выделяются в первой трети сезона. Но у нас отличная атмосфера в коллективе, всем очень нравится то, что у нас получилось на этом этапе.

Будем молиться, чтобы зимой никто не ушел. Не хотим продавать, но посмотрим, что произойдет", - сказал Карсель.



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