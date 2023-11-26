Легенда Атлетико высказался о возможном уходе из клуба

Хавбек мадридского Атлетико Коке поделился мыслями о возможном уходе из клуба.

По словам испанца, он хочет остаться в стане "матрасников" подольше, но это не зависит от него.

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"Я хотел бы сыграть как можно больше матчей.

Вы знаете, что я думаю; я всю жизнь был болельщиком Атлетико.

Надеюсь, я смогу остаться здесь как можно дольше, но это не зависит от меня", - заявил футболист.

Отметим, что Коке является воспитанником столичного клуба и за основной состав выступает с 2011 года. Его соглашение с клубом истекает в июне 2024.

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