Гризманн рассказал, что мотивирует его достигать новых высот

Футболист мадридского Атлетико Антуан Гризманн рассказал, что сейчас мотивирует его играть в футбол.

По словам напдаающего, он хочет стать легендой "матрасников".

"Я очень мотивирован стать важной личностью для Атлетико, быть легендой этого клуба. Знаю, что должен заслужить это право.

Сейчас у меня много целей на этот сезон, но да, я хочу выиграть Ла Лигу, мне это нужно. Я никогда этого не делал и это было бы здорово. Но сезон очень длинный и нам нужно хорошо поработать и посмотреть, повезет ли нам выиграть чемипонат Испании.

Надеюсь догнать Луиса Арагонеса (лучший бомбардир Атлетико в чемпионатах Испании в истории клуба - прим.). Я работаю над этим. Мне осталось забить несколько голов, но пока что я не думаю об этом.

Сделаю все возможное, чтобы это произошло на глазах наших болельщиков на Ванда Метрополитано", - заявил французский форвард.

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