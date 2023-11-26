iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус - Интер 1:1: обзор матча и результат игры 26.11.2023

Команды лишь разделили очки.
Вчера, 23:47
Ювентус - Интер / Getty Images
Ювентус - Интер / Getty Images

В воскресенье, 26 ноября, в рамках 13-го тура Серии А Ювентус принимал Интер. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В первом тайме зрители увидели все голы в данной встрече. На забитый мяч Душана Влаховича ответил Лаутаро Мартинес.

К сожалению, во второй половине игры уже не было обилия моментов, лишь игры через "окопы" от хозяев поля, которые решили сохранить нужный для себя результат.

Таким образом после 13-ти туров Ювентус идет на втором месте, отставая от лидирующего Интера на два очка.

Статистика матча Ювентус - Интер 13-го тура Серии А

Ювентус - Интер 1:1

Голы: Влахович, 27 - Мартинес, 33

Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 0.72
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 4 - 8
Удары в створ: 1 - 4
Угловые: 1 - 0
Фолы: 5 - 6

Ювентус: Шченсны, Камбьязо, Ругани, Бремер, Гатти, Костич(Алекс Сандро, 89), Рабьо, Николусси-Кавилья (Локателли, 61), Маккенни, Кьеза (Милик, 80), Влахович (Кин, 80).

Интер: Зоммер, Думфрис (Куадрадо, 70), Дармиан, де Врей, Ачерби, Димарко (Карлос Аугусто, 70), Мхитарян, Чалханоглу(Аслани, 83), Барелла (Фраттези, 88), Тюрам (Арнаутович, 89), Мартинес.

Предупреждения: Камбьязо (11), Куадрадо (75), Костич (79).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус интер Серия А

Статьи по теме

Рома добыла непростую победу над Удинезе Рома добыла непростую победу над Удинезе
Серия А переписала гол Коваленко на автогол защитника Сассуоло Серия А переписала гол Коваленко на автогол защитника Сассуоло
Коваленко забил во втором матче подряд, но Эмполи все равно уступил Сассуоло Коваленко забил во втором матче подряд, но Эмполи все равно уступил Сассуоло
Малиновский забил дебютный гол за Дженоа, расчехлив "пушку" с 30-ти метров Малиновский забил дебютный гол за Дженоа, расчехлив "пушку" с 30-ти метров
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:52
Тен Хаг ответил на сравнения Гарначо с Руни и Роналду
Европа00:29
Моуринью: Бандитами рождаются, а не становятся
Украина00:11
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Киберспорт00:02
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Вчера, 23:47
Европа23:47
Ювентус и Интер обменялись голами, но сильнейшего выявить не смогли
Европа23:23
Лунину стоит беспокоиться? Анчелотти назвал сроки возвращения Кепы
Украина23:06
Динамо - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Европа22:56
Моуринью изъявил желание возглавить одну из топовых сборных
НБА22:53
Внутрисезонный турнир НБА: 29 ноября пройдут последние матчи группового этапа
НБА22:38
Дончич повредил палец в матче против Клипперс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK