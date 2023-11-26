Ювентус - Интер 1:1: обзор матча и результат игры 26.11.2023

В воскресенье, 26 ноября, в рамках 13-го тура Серии А Ювентус принимал Интер. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В первом тайме зрители увидели все голы в данной встрече. На забитый мяч Душана Влаховича ответил Лаутаро Мартинес.

К сожалению, во второй половине игры уже не было обилия моментов, лишь игры через "окопы" от хозяев поля, которые решили сохранить нужный для себя результат.

Таким образом после 13-ти туров Ювентус идет на втором месте, отставая от лидирующего Интера на два очка.

Статистика матча Ювентус - Интер 13-го тура Серии А

Ювентус - Интер 1:1

Голы: Влахович, 27 - Мартинес, 33

Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 0.72

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 4 - 8

Удары в створ: 1 - 4

Угловые: 1 - 0

Фолы: 5 - 6

Ювентус: Шченсны, Камбьязо, Ругани, Бремер, Гатти, Костич(Алекс Сандро, 89), Рабьо, Николусси-Кавилья (Локателли, 61), Маккенни, Кьеза (Милик, 80), Влахович (Кин, 80).

Интер: Зоммер, Думфрис (Куадрадо, 70), Дармиан, де Врей, Ачерби, Димарко (Карлос Аугусто, 70), Мхитарян, Чалханоглу(Аслани, 83), Барелла (Фраттези, 88), Тюрам (Арнаутович, 89), Мартинес.

Предупреждения: Камбьязо (11), Куадрадо (75), Костич (79).

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