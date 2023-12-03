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"Хороший опыт": Сон прокомментировал свое антидостижение в матче против Ман Сити

Кореец философски отнесся к своему курьезу.
Сегодня, 21:19
Сон Хен-Мин / Getty Images
Сон Хен-Мин / Getty Images

В рамках 14-го тура чемпионата Англии Ман Сити не сумел победить Тоттенхэм в голевой перестрелке.

Матч начался с двух голов Сон Хен-Мина, один из которых был в чужие, а другой в свои ворота. Кореец стал лишь вторым игроком, который делал подобное в АПЛ.

Вингер "шпор" поделился мыслями о своем курьезном антидостижение. По словам футболиста, это довольно хороший опыт.

"Хороший опыт, впервые забить гол в свои ворота в матче против Ман Сити", - заявил Сон.

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