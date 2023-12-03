Клопп повторил достижение Фергюсона

Есть лишь один тренер, который лучше немца и шотландца в данном показателе.

Сегодня, 3 декабря, Ливерпуль в сумасшедшем матче добыл победу над Фулхэмом.

Данный триумф стал 20-ым в календарном году в рамках АПЛ для подопечных Юргену Клоппа, что помогло немцу повторить достижение Сера Алекса Фергюсона.

Клопп и Фергюсон добывали 20+ побед за календарный год в чемпионате Англии 8 лет подряд. Больше лет подряд это делал только Арсен Венгер, а именно в период с 1998 по 2010 год.

Фергюсон делал подобное в период с 2005 по 2012, а Клопп соответственно с 2015 по 2023 год.

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