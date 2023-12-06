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Барселона намерена избавиться от одного из игроков

Ферран Торрес вскоре может оказаться не нужным своему клубу.
Сегодня, 21:20
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Барселона хочет избавиться от испанского вингера Феррана Торреса.

Как сообщает издание AS, каталонцы намерены продать 23-летнего футболиста в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Отмечается, что Торрес не нужен "сине-гранатовым" в связи с тем, что уже зимой в клуб должен придти бразильский талант Витор Роке, за которого заплачено 40 млн евро.

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Также у Феррана и его агентов сложились не лучшие отношения с Хави и его тренерским штабом.

В текущем сезоне вингер провел 19 матчей, забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ферран Торрес

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