Барселона намерена избавиться от одного из игроков
Ферран Торрес вскоре может оказаться не нужным своему клубу.
Барселона хочет избавиться от испанского вингера Феррана Торреса.
Как сообщает издание AS, каталонцы намерены продать 23-летнего футболиста в краткосрочной или среднесрочной перспективе.
Отмечается, что Торрес не нужен "сине-гранатовым" в связи с тем, что уже зимой в клуб должен придти бразильский талант Витор Роке, за которого заплачено 40 млн евро.
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Также у Феррана и его агентов сложились не лучшие отношения с Хави и его тренерским штабом.
В текущем сезоне вингер провел 19 матчей, забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи.
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