Барселона установила антирекорд в матче с Атлетико

Поединок посетило наименьшее количество зрителей в этом сезоне.

На прошлых выходных каталонская Барселона минимально обыграла Атлетико в домашнем матче.

Впрочем, не все фанаты "блаугранас" захотели наблюдать этот поединок с трибун Олимпийского стадиона Барселоны.

Встречу посетило всего лишь 34 тысячи 568 болельщиков, что является антирекордом текущего сезона. Всего на арене может вместиться около 55 тысяч зрителей.

Отметим, что Барса вынуждена играть на Олимпийском стадионе из-за того, что Камп Ноу в данный момент находится на реконструкции.

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