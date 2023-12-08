Фати получил травму и выбыл на длительный срок

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби высказался касаемо травмы вингера Ансу Фати.

"Новости о Фати таковы, что ему потребуется три месяца на восстановление после травмы".

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"Это плохая новость для нас, потому что он играл все лучше, лучше понимал идею. Мне жаль и его, и команду, особенно сейчас, когда ни Уэлбек, ни Энсисо не играют", – сказал итальянец в интервью BBC.

В текущем сезоне на счету Фати четыре гола и один ассист в 13-ти матчах во всех турнирах.

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