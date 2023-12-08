Бавария решила отказаться от трансфера португальского хавбека

Палинья, похоже, снова останется в Лондоне.

Мюнхенская Бавария решила отказаться от трансфера Жоау Палиньи, пишет Sky Sports.

Напомним, что немцы почти выкупили хавбека у Фулхэма летом, но сделка сорвалась в самый последний момент.

Планировалось, что мюнхенцы вернуться за Палиньей зимой, но в итоге руководство Баварии передумало совершать эту сделку из-за ее дороговизны.

Кроме мюнхенцев Палиньей интересуются Ливерпуль и Арсенал, но включают ли их планы на январь Палинью неизвестно. Фулхэм хочет 60 млн евро за хавбека.

Ранее также сообщалось, что Фати выбыл на долгий срок.

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