Постекоглу - о безвыигрышной серии: АПЛ жестока

Главный тренер Тоттенхэма Эндж Постекоглу объяснил ужасную серию своей команды.

Напомним, накануне "шпоры" наконец прервали свою безвыигрышную серию, разгромив Ньюкасл.

Постекоглу заявил, что АПЛ не прощает малейших послаблений, достаточно потерять пару ключевых игроков, чтобы все пошло наперекосяк.

"Не нужно быть ученым, чтобы понять: наш спад случился из-за потери нескольких важных игроков. Было нелегко. Я не вел себя жестко с ребятами, но и не шел на компромиссы и не принимал оправданий. Наверное, я чуть перегнул палку.

Только у Ньюкасла столько же травм, как у нас. АПЛ жестока. Выпадают один-два ведущих игрока – и у тебя спад", – приводит слова тренера BBC.

Ранее Гвардиола поделился подробностями о травме своего ключевого игрока.

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