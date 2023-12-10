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Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1: обзор матча и результат игры 10.12.2023

"Сороки" явно находятся не в лучшей форме.
Сегодня, 20:24
Ришарлисон / Getty Images
Ришарлисон / Getty Images

В воскресенье, 10 декабря, в рамках 16-го тура АПЛ Тоттенхэм принимал Ньюкасл. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Лондонцы забили по два гола в каждом из таймов. Сначала отличись Удоги и Ришарлисон, а во второй половине все тот же бразилец и Сон Хын Мин довели дело до разгрома. При этом, Жоэлингтон отыграл один мяч.

Таким образом, Тоттенхэм впервые за пять матчей одержал победу, а Ньюкасл продолжает чередовать неудачи с триумфами.

После 16-ти туров "шпоры" идут на пятом месте с 30-ю баллами, а Ньюкасл идет на седьмой строчке, набрав 26 очков.

Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл 16-го тура чемпионата Англии

Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1

Голы: Удоги, 26, Ришарлисон, 38, 60, Сон, 85 - Жоэлингтон, 90

Владение мячом: 56% - 44%        
Ожидаемые голы (xG): 3.99 - 1.22
Удары: 23 - 8
Удары в створ: 12 - 2
Угловые: 3 - 6
Фолы: 10 - 12

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм ньюкасл АПЛ

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