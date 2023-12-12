Ювентус вместе с Судаковым хочет подписать хавбека Атлетико
Итальянцы хотят укрепить центральную ось.
Ювентус нацелен на приобретение нового полузащитника. Об этом сообщает издание AroundJuventus.
Среди потенциальных кандидатов – Георгий Судаков и Родриго де Поль из Атлетико. Резервным вариантом является Тен Копмейнерс из Аталанты.
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Определенной трансферной цели у туринцев еще нет, но переговоры ведутся. В свою очередь известно, что Ювентус готов заплатить 25 миллионов за Судакова.
В текущем сезоне на счету украинца два гола в десяти матчах УПЛ.
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