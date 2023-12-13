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"Я смотрел на матчи Зинченко": Защитник Ман Сити рассказал, у кого он научился стилю игры

Серхио Гомес заменил в стане "горожан" украинца и по требованию Гвардиолы изучал его нарезки.
Сегодня, 15:29
Серхио Гомес / Getty Images
Серхио Гомес / Getty Images

Испанский универсал Манчестер Сити Серхио Гомес рассказал, благодаря кому он улучшил свою игру.

По словам Гомеса, он многому научился у Александра Зинченко, которого он и заменил в стане "горожан".

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"Я смотрел много игр Зинченко. Я пришел в клуб, потому что он ушел, так захотел тренер. Я получал нарезки его игры в Арсенале, потому что Пеп хотел, чтобы я обратил внимание на то, что делал он.

Он был похож на меня: в сборной он играл выше, а в клубе был защитником", - заявил Серхио в интервью изданию Relevo.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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