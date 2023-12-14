Летний новичок Атлетико может покинуть клуб уже в межсезонье

Футболист Атлетико Чаглар Сеюнджо намерен покинуть клуб.

Как сообщает издание AS, центрбэк сборной Турции может вернуться на Родину, перейдя в аренду в Бешикташ или Фенербахче. Все зависит от того, решит ли он биться за место в старте.

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Также турецкие СМИ сообщают, что тренер местной национальной команды Винченцо Монтелла посоветовал Чаглару уйти из стана "матрасников", ведь если он это не сделает, то рискует не попасть в заявку на Евро-2024 или провалить турнир из-за отсутствия игровой практики.

Напомним, Сеюнджю перешел в мадридский топ-клуб летом этого года на правах свободного агента из Лестера и с тех пор не провел ни одного матча в основе, выходя лишь на замены.

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