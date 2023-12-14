iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Летний новичок Атлетико может покинуть клуб уже в межсезонье

Чаглар Сеюнджю хочет чаще играть.
Сегодня, 14:20
Чаглар Сеюнджу / Getty Images
Чаглар Сеюнджу / Getty Images

Футболист Атлетико Чаглар Сеюнджо намерен покинуть клуб.

Как сообщает издание AS, центрбэк сборной Турции может вернуться на Родину, перейдя в аренду в Бешикташ или Фенербахче. Все зависит от того, решит ли он биться за место в старте.

Читай также: Ювентус вместе с Судаковым хочет подписать хавбека Атлетико

Также турецкие СМИ сообщают, что тренер местной национальной команды Винченцо Монтелла посоветовал Чаглару уйти из стана "матрасников", ведь если он это не сделает, то рискует не попасть в заявку на Евро-2024 или провалить турнир из-за отсутствия игровой практики.

Напомним, Сеюнджю перешел в мадридский топ-клуб летом этого года на правах свободного агента из Лестера и с тех пор не провел ни одного матча в основе, выходя лишь на замены.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид

Статьи по теме

Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико Ироничный победный гол Феликса в обзоре матча Барселона - Атлетико
Легенда Атлетико высказался о возможном уходе из клуба Легенда Атлетико высказался о возможном уходе из клуба
Гол Гризманна помог Атлетико обыграть Мальорку Гол Гризманна помог Атлетико обыграть Мальорку
Л*х не мамонт: бывший игрок Барселоны потерял все свои сбережения из-за обмана директора банка Л*х не мамонт: бывший игрок Барселоны потерял все свои сбережения из-за обмана директора банка
Помочь журналистам

Видео

Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча
Порту - Шахтер 5:3 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, Дания оторвалась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа17:30
Джоан Роулинг одобряет: английский The Sun поделился "магическим" инсайдом
ММА17:20
Фергюсон: В клетке я порежу Пимблетта и отправлю к мамочке
Европа17:08
ФИФА назвала тройку номининантов на премию лучшего футболиста года
Лига конференций16:55
Заря - Брейдаблик: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Биатлон16:50
Биатлон: Кубок Мира 2023/2024. Общий зачет у мужчин и женщин
Европа16:41
Президент турецкого клуба, напавший на судью, может получить пожизненный бан
Биатлон16:32
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
Биатлон16:25
Бреза-Буше выиграла спринт в Ленцергайде, Меркушина - лучшая из украинок
Европа16:00
Широкие улыбки и слезы радости: футболисты Манчестер Сити посетили детскую больницу
Европа15:58
Польская Легия получила серьезное наказание от УЕФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK