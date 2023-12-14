Президент Атлетико ответил на слухи касаемо продажи клуба
Глава мадридского клуба закрыл данный вопрос.
Президент Атлетико Энрике Сересо опроверг информацию о продаже клуба.
"Атлетико не продается. Все понятно?" – сказал Сересо в интервью Marca.
Читай также: Легенда Атлетико высказался о возможном уходе из клуба
Ранее в СМИ поступила информация о том, что президент и генеральный директор Атлетико, запустили процесс продажи.
В приобретении испанского футбольного клуба заинтересован владелец клуба НФЛ Майами Долфинс Стивен Росс.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!