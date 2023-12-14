Президент Атлетико ответил на слухи касаемо продажи клуба

Президент Атлетико Энрике Сересо опроверг информацию о продаже клуба.

"Атлетико не продается. Все понятно?" – сказал Сересо в интервью Marca.

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Ранее в СМИ поступила информация о том, что президент и генеральный директор Атлетико, запустили процесс продажи.

В приобретении испанского футбольного клуба заинтересован владелец клуба НФЛ Майами Долфинс Стивен Росс.

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