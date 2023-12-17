Зинченко - лучший защитник Арсенала в матче с Брайтоном по оценкам WhoScored

В рамках 17-го тура чемпионата Англии Арсенал уверенно победил Брайтон.

Статистический портал WhoScored определился с оценками для футболистов по итогам поединка. Украинец Александр Зинченко получил 7.2 балла, что является лучшим результатом среди его коллег по обороне "канониров".

За 93 минуты на поле в активе Александра 4 перехвата, 1 отбор, 1 заработанный фол, 84% точных передач и 1 созданный голевой момент.

Отметим, что лучшим игроком независимо от позиции по версии WhoScored стал Габриэль Мартинелли с оценкой 7.9.

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