iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко - лучший защитник Арсенала в матче с Брайтоном по оценкам WhoScored

Украинец провел хороший матч.
Сегодня, 19:09
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Англии Арсенал уверенно победил Брайтон.

Статистический портал WhoScored определился с оценками для футболистов по итогам поединка. Украинец Александр Зинченко получил 7.2 балла, что является лучшим результатом среди его коллег по обороне "канониров".

За 93 минуты на поле в активе Александра 4 перехвата, 1 отбор, 1 заработанный фол, 84% точных передач и 1 созданный голевой момент.

Отметим, что лучшим игроком независимо от позиции по версии WhoScored стал Габриэль Мартинелли с оценкой 7.9.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

Статьи по теме

Задул свечи с дочерьми: Зинченко трогательно отпраздновал свой день рождения Задул свечи с дочерьми: Зинченко трогательно отпраздновал свой день рождения
"Я смотрел на матчи Зинченко": Защитник Ман Сити рассказал, у кого он научился стилю игры "Я смотрел на матчи Зинченко": Защитник Ман Сити рассказал, у кого он научился стилю игры
Зинченко остался в запасе на матч ПСВ - Арсенал Зинченко остался в запасе на матч ПСВ - Арсенал
Вспомнил молодость: Зинченко сфотографировался со своим фото в ПСВ Вспомнил молодость: Зинченко сфотографировался со своим фото в ПСВ
Помочь журналистам

Видео

Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера
Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа21:34
"Отличная игра": тен Хаг высказался о ничьей с Ливерпулем
Европа21:21
Де Дзерби назвал лучшую команду АПЛ в этом сезоне
Европа21:02
Ван Дейк прокомментировал ничью с Манчестер Юнайтед
Европа20:55
Рома на выезде уступила Болонье
Европа20:34
Манчестер Юнайтед чудом отобрал очки у Ливерпуля
Европа20:20
Микель Артета оценил игру Арсенала в матче против Брайтона
Европа20:10
Хавбек середняка АПЛ повторил достижение легенды Ливерпуля
Футбол20:02
"Идеальная богиня": Экс-звезда Чарльтона поделилась откровенным снимком
Европа19:50
Челси хочет заменить своего травмированного голкипера игроком Арсенала
Европа19:41
Форвард Байера обогнал Беллингема в важном статистическом показателе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK