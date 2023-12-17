Арсенал - Брайтон 2:0: обзор матча и результат игры 17.12.2023
Лондонцы довольно легко обыграли "чаек".
В воскресенье, 17 декабря, в рамках 17-го тура АПЛ, Арсенал обыграл Брайтон со счетом 2:0.
Голами в данной встрече отличились нападающие Габриэль Жезус и Кай Хавертц. Оба игрока забили во второй половине игры.
Отметим, украинский защитник лондонцев Александр Зинченко отыграл все 90 минут, не отличившись результативными действиями.
Таким образом после 17-ти туров АПЛ Арсенал занимает первое место, набрав 39 очков, а Брайтон идет на девятой строчке с 26-ю баллами.
Статистика матча Арсенал - Брайтон 17-го тура чемпионата Англии
Арсенал - Брайтон 2:0
Голы: Жезус, 53, Хавертц, 87
Ожидаемые голы (xG): 2.12 - 0.68
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 25 - 5
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 10 - 1
Фолы: 10 - 9
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