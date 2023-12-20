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Румменигге жестко раскритиковал Суперлигу, обвинив в ее идее испанские клубы

Ее суть лишь в том, чтобы унизить АПЛ.
Сегодня, 21:32
Карл-Хайнц Румменигге / Getty Images
Карл-Хайнц Румменигге / Getty Images

Карл-Хайнц Румменигге жестко высказался по поводу идеи создания Суперлиги.

По мнению легендарного немца, Суперлигу придумали испанцы, чтобы нанести урон АПЛ, которая зарабатывает больше денег.

Кроме того, Суперлига уничтожит национальные чемпионаты, сделав их куда более привлекательными для зрителей.

"Если бы Суперлига существовалаСерия А стала бы Серией В, а Бундеслига – вторым дивизионом. Бедные турниры. И знаете, ради чего все это? Чтобы нанести ущерб Премьер-лиге, которая зарабатывает больше просто потому, что она лучше.

Особенно испанцы: они хотели все испортить и придумали этот турнир, единственный, который будет иметь значение. Прощай Юве – Кальяри, прощай Бавария – Билефельд", – сприводит слова Румменигге La Gazzetta dello Sport.

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