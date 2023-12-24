Многократный обладатель Лиги Чемпионов продлил контракт с испанским середняком
Иско сходу стал ключевым игроком Бетиса.
Испанский Реал Бетис сохранил главного лидера клуба на долгие годы.
Как сообщает Фабрицио Романо "бетикос" продили контракт с испанским хавбеком Иско. Футболист останется в коллективе Мануэля Пеллегрини до 2027 года.
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Финансовая сторона соглашения между игроком и клубом остается неизвестной на данный момент.
Отметим, что Иско перебрался в стан "бело-зеленых" этим летом на правах свободного агента. На счету испанца 23 матча, в которых он забил 3 мяча и отдал 4 ассиста.
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