Атлетико более не намерен отпускать Феликса в бесплатную аренду
Клуб более не хочет терять деньги на португальце.
Мадридский Атлетико более не намерен терять деньги на Жоау Феликсе, пишет Relevo.
Очевидно, что португалец не нужен "матрацникам", однако отдавать его в аренду за так клуб более не намерен.
Если Барселона решит сохранить игрока, Атлетико будет требовать не менее 15 млн евро за его аренду. А также постарается включить в соглашение опцию выкупа, по возможности, обязательную.
Клуб все еще оценивает игрока в 80 млн евро, однако каталонцы надеятся сбить цену до 40 млн, предложив также какого-нибудь игрока, в котором будет заинтересован Симеоне.
Ранее также сообщалось, что мадридский Реал получил отказ от игрока Ан-Насра.
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