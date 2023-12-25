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Атлетико более не намерен отпускать Феликса в бесплатную аренду

Клуб более не хочет терять деньги на португальце.
Сегодня, 09:14
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Мадридский Атлетико более не намерен терять деньги на Жоау Феликсе, пишет Relevo.

Очевидно, что португалец не нужен "матрацникам", однако отдавать его в аренду за так клуб более не намерен.

Если Барселона решит сохранить игрока, Атлетико будет требовать не менее 15 млн евро за его аренду. А также постарается включить в соглашение опцию выкупа, по возможности, обязательную.

Клуб все еще оценивает игрока в 80 млн евро, однако каталонцы надеятся сбить цену до 40 млн, предложив также какого-нибудь игрока, в котором будет заинтересован Симеоне.

Ранее также сообщалось, что мадридский Реал получил отказ от игрока Ан-Насра.

 

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