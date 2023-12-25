Защитник Ан-Насра отказал мадридскому Реалу
Ляпорт не захотел идти на снижение зарплаты.
Защитник Ан-Насра Аймерик Ляпорт отказался переходить в мадридский Реал, пишет Marca.
Королевский клуб решил прощупать почву перед январским окном в надежде найти дешевого центрального защитника. Ляпорт был неплохим вариантом.
Однако испанец решил отказать Реалу, который предложил ему трехлетний контракт. Аймерик не захотел идти на понижение зарплаты.
В Саудовской Аравии защитник зарабатывает 15 млн евро в год, Реал не смог или не захотел предлагать настолько большую зарплату.
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