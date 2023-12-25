Защитник Ан-Насра отказал мадридскому Реалу

Ляпорт не захотел идти на снижение зарплаты.

Защитник Ан-Насра Аймерик Ляпорт отказался переходить в мадридский Реал, пишет Marca.

Королевский клуб решил прощупать почву перед январским окном в надежде найти дешевого центрального защитника. Ляпорт был неплохим вариантом.

Однако испанец решил отказать Реалу, который предложил ему трехлетний контракт. Аймерик не захотел идти на понижение зарплаты.

В Саудовской Аравии защитник зарабатывает 15 млн евро в год, Реал не смог или не захотел предлагать настолько большую зарплату.

Ранее также сообщалось, что в Саудовской Аравии могут смягчить лимит на легионеров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!