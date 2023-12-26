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Брат Мбаппе ведет переговоры о подписании контракта с ПСЖ

Итан может получить первый профессиональный договор в своей жизни.
Сегодня, 13:59
Килиан и Итан Мбаппе / Getty Images
Килиан и Итан Мбаппе / Getty Images

Младший брат Килиана Мбаппе Итан вскоре может получить первый профессиональный контракт в карьере.

Как сообщает издание L'equipe, 16-летний игрок ведет переговоры о подписании договора с ПСЖ. В то же время, его старший брат может покинуть клуб летом.

Ситуация с будущим Килиана создает напряженную обстановку в контексте переговоров с Итаном, однако, Мбаппе-младший продемонстрировал свою приверженность столичному гранду и изъявил желание остаться в команде.

Отметим, что Итан недавно дебютировал во взрослой команде ПСЖ.

За молодежку парижан хавбек провел 18 матчей, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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