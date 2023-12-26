Гвардиола назвал новую цель Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о задачах команды на сезон.

По словам специалиста, "горожане" должны еще раз выиграть все доступные трофеи.

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"Сейчам мы пойдем в магазин, купим еще одну книгу и снова начнём писать. У меня такое чувство, что работа выполнена. Сначала я подумал о том, как мы выиграли Лигу чемпионов, но потом в голову закралась мысль: "Суперкубка УЕФА у нас нет, победы на клубном чемпионате мира у нас нет". Но теперь все есть.

Проблемы в чемпионате Англии? Если ты не выигрываешь – ты ничто, ноль. Чем больше ты побеждаешь, тем сильнее ждут твоего провала. Я чувствовал это с того дня, как мы выиграли все шесть трофеев с Барселоной в течение сезона. Но выигранные нами титулы – это что-то невероятное.

Все нормально. Мы попробуем снова и посмотрим, что получится", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов приобрести звезду Жироны.

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