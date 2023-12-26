iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола назвал новую цель Манчестер Сити

Наставник "горожан" отметил характер английской команды.
Сегодня, 18:58
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о задачах команды на сезон.

По словам специалиста, "горожане" должны еще раз выиграть все доступные трофеи.

Читай также: Гвардиола: Если Ман Сити не выигрывает АПЛ – это кризис, катастрофа

"Сейчам мы пойдем в магазин, купим еще одну книгу и снова начнём писать. У меня такое чувство, что работа выполнена. Сначала я подумал о том, как мы выиграли Лигу чемпионов, но потом в голову закралась мысль: "Суперкубка УЕФА у нас нет, победы на клубном чемпионате мира у нас нет". Но теперь все есть.

Проблемы в чемпионате Англии? Если ты не выигрываешь – ты ничто, ноль. Чем больше ты побеждаешь, тем сильнее ждут твоего провала. Я чувствовал это с того дня, как мы выиграли все шесть трофеев с Барселоной в течение сезона. Но выигранные нами титулы – это что-то невероятное.

Все нормально. Мы попробуем снова и посмотрим, что получится", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов приобрести звезду Жироны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Статьи по теме

Гвардиола: Если Ман Сити не выигрывает АПЛ – это кризис, катастрофа Гвардиола: Если Ман Сити не выигрывает АПЛ – это кризис, катастрофа
Манчестер Сити готов приобрести звезду Жироны Манчестер Сити готов приобрести звезду Жироны
Манчестер Сити выставил ценник на Канселу Манчестер Сити выставил ценник на Канселу
Манчестер Сити усилится английским талантом Манчестер Сити усилится английским талантом
Помочь журналистам

Видео

Бензема - Роналду: онлайн-трансляция матча Аль-Иттихад – Ан-Наср
Бензема - Роналду: онлайн-трансляция матча Аль-Иттихад – Ан-Наср

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина преследует Данию, Сенегал и Иран
просмотров

Последние новости

Европа20:00
Романтическая прогулка: Цыганков с возлюбленной прилетели в Лондон
Украина19:50
Пушич: Путевка в Лигу Европы – большое и важное достижение для Шахтера
Другие страны19:30
Бензема - Роналду: онлайн-трансляция матча Аль-Иттихад – Ан-Наср
Украина19:19
Ротань назвал главную причину провала Александрии в УПЛ
Европа19:15
Один из лидеров Ньюкасла назвал причину неудач клуба в последних матчах
Европа18:58
Гвардиола назвал новую цель Манчестер Сити
Европа18:55
Борнмут с Забарным обыграл Фулхэм
Бокс18:37
Джошуа оценил сенсационную победу Паркера над Уайлдером
Европа18:20
ПСЖ близок к подписанию бразильского полузащитника
Европа18:15
Зинченко вошел в ТОП-10 лучших левых защитников 2023 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK