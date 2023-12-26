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Манчестер Сити готов приобрести звезду Жироны

Савиньо будет готов к переезду летом следующего года.
Сегодня, 00:39
Савиньо / Getty Images
Савиньо / Getty Images

Футболист Жироны Савиньо может перебраться в Англию.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, услугами 19-летнего игрока активно интересуется Манчестер Сити.

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Клуб готов приобрести футболиста с перспективой на следующий сезон. Команды из Бундеслиги и АПЛ в свою очередь готовы выложить за Савиньо более 30 миллионов евро.

Отметим, что Савиньо играет за Жирону в аренде с Труа, которая, как и испанский клубы, как и Манчестер Сити принадлежит к структуре City Group.

В текущем сезоне Савиньо провел 20 матчей за испанский клуб, в которых забил пять голов и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити выставил ценник на Канселу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Жирона

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