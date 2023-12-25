Манчестер Сити выставил ценник на Канселу
Барселона готова приобрести португальца.
Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу может перебраться в Барселону на постоянной основе.
Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб доволен выступлением игрока, который в текущем сезоне выступает на правах аренды.
Английский клуб готов рассмотреть вариант с продажей португальца, если получит предложение в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Канселу провел 21 матч за Барселону, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал Атлетико и Барселону.
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