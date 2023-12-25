Манчестер Сити выставил ценник на Канселу

Защитник Манчестер Сити Жоау Канселу может перебраться в Барселону на постоянной основе.

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб доволен выступлением игрока, который в текущем сезоне выступает на правах аренды.

Английский клуб готов рассмотреть вариант с продажей португальца, если получит предложение в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Канселу провел 21 матч за Барселону, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал Атлетико и Барселону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!