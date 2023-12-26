Гвардиола: Если Ман Сити не выигрывает АПЛ – это кризис, катастрофа

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мнением о нынешнем розыгрыше АПЛ.

"Этот бизнес таков. Если ты не выигрываешь – ты ничто, ноль. Чем больше ты побеждаешь, тем сильнее ждут твоего провала. Но выигранные нами титулы – это что-то невероятное".

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"В тот момент, когда ты не побеждаешь, возникают сомнения, но это нормально. Посмотрим, что будет. Мы играли на уровне, близком к нашему лучшему футболу в последние восемь лет. Но если мы не выигрываем, это кризис, катастрофа", – заявил испанец в интервью ESPN.

Напомним, после 18-ти туров АПЛ Манчестер Сити занимает пятое место, набрав 34 очка.

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