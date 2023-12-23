"Мы выиграли все, что могли": Гвардиола оценил победу на Клубном чемпионате мира

"Горожане" завоевали пятый трофей в 2023 году.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы на Клубном чемпионате мира-2023.

Накануне "горожане" выиграли турнир, разгромив в финале бразильский Флуминенсе со счетом 4:0.

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"Это был невероятный год. Мы закрыли раздел. Мы выиграли все, что могли. Теперь пришло время попытаться сделать это снова.

Нам немного повезло в начале. Мы получили мяч и быстро забили. А потом у них было 10-12 невероятных минут, которые показали, насколько это будет тяжело.

Второй гол помог нам, но, возможно, мы его не заслуживали. Мы несколько улучшили игру во втором тайме и стали действовать намного лучше", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Этот трофей стал пятым для Манчестер Сити в 2023 году. Ранее "горожане" стали чемпионами, выиграли Кубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Манчестер Сити - Флуминенсе (4:0).

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