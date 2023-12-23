Гвардиола стал рекордсменом по количеству выигранных Клубных чемпионатов мира

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола стал самым титулованным тренером в истории Клубных чемпионов мира.

Накануне "горожане" стали триумфаторами турнира 2023 года, разгромив в финале со счетом 4:0 Флуминенсе, а подобный трофей стал уже четвертым в карьере испанского специалиста, что является рекордом.

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Ранее Гвардиола дважды выиграл Клубный чемпионат мира с Барселоной (2009 и 2011), а также один раз с Баварией (2013).

По этому показателю испанец превзошел Карло Анчелотти, на счету которого три победы на КЧМ. Итальянский специалист выиграл турнир с Миланом (2007) и дважды с мадридским Реалом (2014, 2022).

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Манчестер Сити - Флуминенсе (4:0).

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