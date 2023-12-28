Гвардиола сообщил, когда ждет возвращение Холанда после травмы
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд продолжает восстанавливаться после травмы стопы.
По словам наставника "горожан", он надеется, что норвежский форвард сможет вернуться в строй в январе.
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"Он не в команде. Эрлинг чувствует себя лучше, но он не провел с нами ни одной тренировки.
К сожалению, декабрь настолько перегружен большим количеством матчей. Январь также сильно перегружен. Надеюсь, в январе он может вернуться к нам", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Напомним, что в последний раз Холанд выходил на поле в матче с Астон Виллой (0:1) 6 декабря. В нынешнем сезоне нападающий провел за Манчестер Сити во всех турнирах 22 поединка, в которых забил 19 голов и отдал пять результативных передач.
Ранее Гвардиола назвал новую цель Манчестер Сити.
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