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Гвардиола сообщил, когда ждет возвращение Холанда после травмы

Тренер Манчестер Сити поделился информацией о состоянии нападающего.
Сегодня, 10:36
Эрлинг Холанд и Хосеп Гвардиола / Getty Images
Эрлинг Холанд и Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд продолжает восстанавливаться после травмы стопы.

По словам наставника "горожан", он надеется, что норвежский форвард сможет вернуться в строй в январе.

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"Он не в команде. Эрлинг чувствует себя лучше, но он не провел с нами ни одной тренировки.

К сожалению, декабрь настолько перегружен большим количеством матчей. Январь также сильно перегружен. Надеюсь, в январе он может вернуться к нам", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что в последний раз Холанд выходил на поле в матче с Астон Виллой (0:1) 6 декабря. В нынешнем сезоне нападающий провел за Манчестер Сити во всех турнирах 22 поединка, в которых забил 19 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее Гвардиола назвал новую цель Манчестер Сити.

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