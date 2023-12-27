Хавбек Ман Сити стал главной трансферной целью Ньюкасла

Ньюкасл планирует подписать хавбека Калвина Филлипса из Манчестер Сити, считая его ключевой целью зимнего трансферного окна.

По информации The Telegraph, из-за ограничений финансового фэйр-плей "сороки" склоняются лишь к аренде футболиста.

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Кроме Ньюкасла на Филлипса также претендуют Ювентус, Эвертон и Кристал Пэлас. Сам полузащитник желает регулярно играть для участия на Евро-2024 за сборную Англии.

В текущем сезоне на счету 28-летнего футболиста всего четыре матча в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

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