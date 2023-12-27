Хавбек Ман Сити стал главной трансферной целью Ньюкасла
Филлипс может сменить команду.
Ньюкасл планирует подписать хавбека Калвина Филлипса из Манчестер Сити, считая его ключевой целью зимнего трансферного окна.
По информации The Telegraph, из-за ограничений финансового фэйр-плей "сороки" склоняются лишь к аренде футболиста.
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Кроме Ньюкасла на Филлипса также претендуют Ювентус, Эвертон и Кристал Пэлас. Сам полузащитник желает регулярно играть для участия на Евро-2024 за сборную Англии.
В текущем сезоне на счету 28-летнего футболиста всего четыре матча в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.
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