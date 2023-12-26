Один из лидеров Ньюкасла назвал причину неудач клуба в последних матчах
Защитник Ньюкасла Киран Триппьер высказался о поражении от Ноттингем Форест (1:3).
"Мы контролировали игру в первом тайме, но мы говорили о переходах из обороны в атаку. У них несколько очень быстрых игроков, и они нам навредили.
Мы перегруппируемся и держимся вместе. Мы должны сильно начать вторую половину сезона".
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"Мы играли два матча в неделю, неделю за неделей, и некоторые игроки не привыкли к этому. Мои стандарты упали. Я достаточно стар, чтобы говорить о себе, и мои стандарты были далеко не таковыми. Я столкнулся с достаточным количеством неудач в своей карьере, чтобы знать, что смогу восстановиться", – сказал Триппьер в интервью ВВС.
Напомним, в последних пяти матчах Ньюкасл потерпел четыре поражения.
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