Один из лидеров Ньюкасла назвал причину неудач клуба в последних матчах

Защитник Ньюкасла Киран Триппьер высказался о поражении от Ноттингем Форест (1:3).

"Мы контролировали игру в первом тайме, но мы говорили о переходах из обороны в атаку. У них несколько очень быстрых игроков, и они нам навредили.

Мы перегруппируемся и держимся вместе. Мы должны сильно начать вторую половину сезона".

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"Мы играли два матча в неделю, неделю за неделей, и некоторые игроки не привыкли к этому. Мои стандарты упали. Я достаточно стар, чтобы говорить о себе, и мои стандарты были далеко не таковыми. Я столкнулся с достаточным количеством неудач в своей карьере, чтобы знать, что смогу восстановиться", – сказал Триппьер в интервью ВВС.

Напомним, в последних пяти матчах Ньюкасл потерпел четыре поражения.

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