МЮ и Ньюкасл поборются за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

Серу Гирасси хочет сменить клубную прописку и оказаться в АПЛ.

Одно из открытий текущего сезона Бундеслиги Серу Гирасси хочет сменить клуб в межсезонье.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, гвинеец намерен покинуть Штуттгарт и хочет играть в АПЛ. Фаворитами в борьбе за его подписание являются Ньюкасл и Манчестер Юнайтед.

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Сделка должна обойтись "сорокам" или манкунианцам в 17 млн евро, которые прописаны в качестве отступных в контракте Гирасси. Потенциальные детали личного контракта неизвестны.

В текущем сезоне чемпионата Германии Серу провел 14 матчей, забив 17 голов и отдав 1 ассист.

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