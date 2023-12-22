Атлетико раздумывает над приобретением вингера Манчестер Юнайтед

Игрок настолько впечатлил в последних матчах, что "кольчонерос" рассматривают его в качестве усиления состава.

Атлетико присматривается к арендованному у Манчестер Юнайтед вингеру Хетафе Мэйсону Гринвуду, сообщает Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.

"Матрасникам" понравилась игра 22-летнего англичанина и то, как он адаптировался к испанскому чемпионату.

Гринвуд отметился голом и ассистом в недавней игре против Севильи (3:0), после чего он помог Хетафе отыграться с 1:3 в матче против команды Диего Симеоне. После той игры звезда Атлетико Анутан Гризманн признал, что Гринвуд очень им навредил.

По информации источника, мадридцы могут попытаться приобрести Гринвуда летом 2024 года, за год до окончания его контракта с Манчестер Юнайтед, который не планирует возвращать его в свой состав.

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Для этого Атлетико придется выдержать конкуренцию со стороны Хетафе, который хочет, чтобы игрок стал частью клуба на постоянной основе, и Барселоны.

В нынешнем сезоне Мэйсон Гринвуд принял участие в 15 матчах во всех турнирах, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами.

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