Президент Наполи подтвердил скорое продление контракта с Осимхеном

#Napoli ’s President Aurelio #DeLaurentiis confirms to CorSport about Victor #Osimhen ’s contract extension: “We are at the final stage” https://t.co/utr1HQSehU

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...