iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Наполи подтвердил скорое продление контракта с Осимхеном

Футболист и клуб заключат новую сделку с четко прописанной суммой отступных.
Сегодня, 09:22
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Длительный период времени Наполи пытается продлить контракт со своей главной звездой Виктором Осимхеном.

И все идет к тому, что в ближайшее время это все же состоится. Как сообщает Николо Скира, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что стороны находятся на "финальной стадии переговоров".

Одним из важнейших пунктов нового соглашения станет сумма отступных, которая начнет действовать с момента заключения сделки.

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен принял участие в 17 матчах Наполи во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что Аурелио Де Лаурентис успел стать героем новостей, заявив, что он не против, чтобы его клуб присоединился к Суперлиге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен

Статьи по теме

Президент Наполи - о присоединении к Суперлиге: Футболом управляют старые люди без видения Президент Наполи - о присоединении к Суперлиге: Футболом управляют старые люди без видения
Немецкий топ-клуб усилится чемпионом Италии Немецкий топ-клуб усилится чемпионом Италии
Наполи готов присоединиться к Суперлиге Наполи готов присоединиться к Суперлиге
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024 Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом
Гол Довбика с пенальти и упущенная победа Жироны в обзоре матча с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа10:22
Наближається свято: Кейн стал героем рождественского рекламного ролика к Boxing Day в АПЛ
Европа09:59
Президент Наполи - о присоединении к Суперлиге: Футболом управляют старые люди без видения
Европа09:52
Исполнительный директор Суперлиги: Многие клубы поддерживают проект, просто их запугали
НБА09:35
Экс-игрок Сакраменто признал вину в убийстве женщины
Европа09:28
Немецкий топ-клуб усилится чемпионом Италии
Европа09:22
Президент Наполи подтвердил скорое продление контракта с Осимхеном
Украина09:12
УХЛ: Киев Кэпиталс - Тризуб
Украина09:10
Суперлига: Запорожье - Прикарпатье-Говерла, Ровно - Кривбасс, Политехника-Галичина - Днепр
НБА09:04
Детройт находится в шаге от повторения рекордной серии поражений в рамках одного сезона НБА
Украина08:38
Отец игрока европейского клуба был тяжело ранен под Бахмутом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK