Президент Наполи подтвердил скорое продление контракта с Осимхеном

Футболист и клуб заключат новую сделку с четко прописанной суммой отступных.

Длительный период времени Наполи пытается продлить контракт со своей главной звездой Виктором Осимхеном.

И все идет к тому, что в ближайшее время это все же состоится. Как сообщает Николо Скира, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что стороны находятся на "финальной стадии переговоров".

#Napoli’s President Aurelio #DeLaurentiis confirms to CorSport about Victor #Osimhen’s contract extension: “We are at the final stage” https://t.co/utr1HQSehU — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 22, 2023

Одним из важнейших пунктов нового соглашения станет сумма отступных, которая начнет действовать с момента заключения сделки.

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен принял участие в 17 матчах Наполи во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что Аурелио Де Лаурентис успел стать героем новостей, заявив, что он не против, чтобы его клуб присоединился к Суперлиге.

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