Наполи пропишет солидную опцию выкупа в новом контракте Осимхена

Форвард Наполи Виктор Осимхен находится на финишной прямой по продлению контракта с клубом.

Стороны договорились о сумме в 130 миллионов евро, с возможным увеличением на 10 миллионов. Новое соглашение пролонгирует контракт нигерийского игрока до 2026 года, и оно будет отмечено "джентльменским" уговором.

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Осимхен заработает 10 миллионов евро ежегодно. Вероятен его переход в другой клуб в ближайшие годы, вызывая интерес таких команд, как Арсенал, Челси и других.

В текущем сезоне на счету 24-летнего нигерийца шесть голов и один ассист в одиннадцати матчах Серии А.

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