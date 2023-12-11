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Осимхен признан лучшим африканским футболистом 2023 года

В борьбе за награду нигерийский форвард опередил Хакими и Салаха.
Вчера, 22:58
Виктор Осимхен / twitter.com/CAF_Online
Виктор Осимхен / twitter.com/CAF_Online

Нападающий Наполи и сборной Нигерии Виктор Осимхен был признан лучшим футболистом 2023 года в Африке.

24-летний игрок в борьбе за награду опередил марокканского защитника ПСЖ Ашрафа Хакими и египетского форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха.

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Осимхен стал первым за последние 24 года нигерийским футболистом, который выиграл этот приз. В 1999 году лучшим был признан нападающий лондонского Арсенала Нванкво Кану.

twitter.com/CAF_Online
twitter.com/CAF_Online

Напомним, что в прошлом сезоне нигериец вместе с Наполи стал чемпионом Италии, а также выиграл бомбардирскую гонку в Серии А.

В нынешнем кампании нападающий провел за неаполитанцев во всех турнирах 14 матчей, отличившись шестью голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Челси планирует в январе оформить переход Осимхена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи сборная Нигерии Виктор Осимхен

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