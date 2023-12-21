iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи готов присоединиться к Суперлиге

Неаполитанцы не против поспособствовать создания турнира.
Сегодня, 19:19
Наполи / Getty Images
Наполи / Getty Images

Наполи выражает интерес к присоединению к Суперлиге.

Сегодня Европейский суд подтвердил, что ФИФА и УЕФА злоупотребляют своим доминирующим положением.

Читай также: В Наполи определились с кандидатами на пост тренера

По данным ANSA, президент клуба из Неаполя, Аурелио Де Лаурентис, приветствует это решение и готов обсудить сотрудничество с другими ведущими европейскими командами в рамках нового проекта.

Глава неаполитанцев ранее высказывал поддержку идеи Суперлиги как альтернативы с справедливыми условиями участия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига наполи

Статьи по теме

МЮ, Бавария, испанцы: клубы, которые выступили против Суперлиги МЮ, Бавария, испанцы: клубы, которые выступили против Суперлиги
Карпаты выступили против участия в Суперлиге Карпаты выступили против участия в Суперлиге
Директор Ассоциации болельщиков: Зомби-лига Европы – ходячий мертвец Директор Ассоциации болельщиков: Зомби-лига Европы – ходячий мертвец
ФИФА намерена вместе с УЕФА проанализировать решение по Суперлиге ФИФА намерена вместе с УЕФА проанализировать решение по Суперлиге
Помочь журналистам

Видео

Дубль Роберто и курьезный гол в обзоре матча Барселона - Альмерия
Дубль Роберто и курьезный гол в обзоре матча Барселона - Альмерия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина20:50
УХЛ: Сокол по буллитам обыграл Кременчуг
Европа20:31
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Украина20:18
Суперлига: Запорожье обыграло Политехника-Галичина, Прикарпатье-Говерла расправилось с Кривбассом
Бокс20:02
"Трижды пытался": Уайлдер заявил, что Усик избегает боя с ним
Европа19:50
МЮ, Бавария, испанцы: клубы, которые выступили против Суперлиги
Европа19:32
Довбик выйдет в старте Жироны на матч против Бетиса
Европа19:30
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Европа19:19
Наполи готов присоединиться к Суперлиге
Европа18:59
Миколенко может вернуться на поле в ближайшем матче Эвертона
ММА18:45
Бои без правил: расписание боев и турниров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK