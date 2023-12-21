Наполи готов присоединиться к Суперлиге
Неаполитанцы не против поспособствовать создания турнира.
Наполи выражает интерес к присоединению к Суперлиге.
Сегодня Европейский суд подтвердил, что ФИФА и УЕФА злоупотребляют своим доминирующим положением.
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По данным ANSA, президент клуба из Неаполя, Аурелио Де Лаурентис, приветствует это решение и готов обсудить сотрудничество с другими ведущими европейскими командами в рамках нового проекта.
Глава неаполитанцев ранее высказывал поддержку идеи Суперлиги как альтернативы с справедливыми условиями участия.
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