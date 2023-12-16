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В Наполи определились с кандидатами на пост тренера

Итальянский клуб выбрал двух претендентов.
Сегодня, 15:21
Наполи / Getty Images
Наполи / Getty Images

Наполи в поисках нового главного тренера рассматривает Винченцо Итальяно из Фиорентины и Раффаэле Палладино из Монцы.

По информации TMW, Итальяно, возглавляющий "фиалок" с июля 2021 года, имеет впечатляющий рекорд: 64 победы, 25 ничьих и 39 поражений, средний показатель 1.70 очка за матч.

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В свою очередь Палладино, работающий с Монцой с сентября 2022 года, поднял команду с последнего места до 10-го на прошлом сезоне.

Пока Наполи возглавляет Вальтер Мадзарри до конца текущего сезона.

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В Наполи определились с кандидатами на пост тренера
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