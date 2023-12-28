Лидер португальского гранда попал в сферу топ-клубов Европы
Уход Гонсалу Инасио из клуба видится все более неминуемым.
Центрбэк лиссабонского Спортинга Гонсалу Инасио, вероятно, сменит клубную прописку.
Как сообщает издание Correia da Manha, в услугах Инасио заинтересованы Реал, МЮ, Арсенал и Ливерпуль.
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Уход португальца видится неминуемым, ведь клаусула в размере 52 млн евро, прописанная в контракте футболиста - не проблема для указанных клубов.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 23 матча, забив 3 гола.
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