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Лидер португальского гранда попал в сферу топ-клубов Европы

Уход Гонсалу Инасио из клуба видится все более неминуемым.
Сегодня, 21:31
Гонсалу Инасио / Getty Images
Гонсалу Инасио / Getty Images

Центрбэк лиссабонского Спортинга Гонсалу Инасио, вероятно, сменит клубную прописку.

Как сообщает издание Correia da Manha, в услугах Инасио заинтересованы Реал, МЮ, Арсенал и Ливерпуль.

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Уход португальца видится неминуемым, ведь клаусула в размере 52 млн евро, прописанная в контракте футболиста - не проблема для указанных клубов.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 23 матча, забив 3 гола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортинг Гонсалу Инасио

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