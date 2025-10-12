iSport.ua
Чемпион Европы-2016 завершил карьеру

Ветеран попрощался с футболом.
Вчера, 18:58       Автор: Антон Федорцив
Адриен Силва (справа) / Getty Images
Адриен Силва (справа) / Getty Images

Бывший полузащитник сборной Португалии Адриен Силва повесил бутсы на гвоздь. Опытный хавбек сообщил о завершении выступлений на профессиональном уровне в Instagram.

С лета португалец был свободным агентом. Последним клубом Силвы в карьере стал эмиратский Юнайтед. Ранее он выступал за португальские Риу Аве и Академику, эмиратскую Аль-Вахду, генуэзскую Сампдорию, французский Монако, английский Лестер и Маккаби из Хайфы.

Родной клуб Силвы – лиссабонский Спортинг. В составе "львов" хавбек дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2007/08. В 2014-2018 гг. он провел 26 матчей (1 гол) за сборную Португалии и триумфовал на Евро-2016.

Напомним, испанец Жорди Альба анонсировал завершение карьеры после сезона-2025.

