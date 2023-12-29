Зинченко стал одним их худших игроков на поле в матче против Вест Хэма

Даже несмотря на средние оценки от отдельных порталов.

В четверг, 28 декабря, Арсенал принимал дома Вест Хэм.

Матч завершился неожиданным поражением "канониров" при практически абсолютной доминации на поле. При этом, согласно статистическим порталам, Александр Зинченко стал одним из худших игроков.

Портал SofaScore выдал украинцу будто неплохую оценку в 6.8 баллов, но при этом худшую в своей команде. Украинец лишь раз сумел отобрать мяч, восемь раз его потерял и сделал всего один кросс.

А вот WhoScored был не так милосерден к Александру, оценив его выступление 6.2. Хуже украинца, по мнению портала, был только Леандро Троссард.

По ходу матча украинец был заменен на 64-й минуте. Вместо него вышел Рисс Нельсон, который, кстати, по версиям обоих порталов, выступил еще хуже.

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