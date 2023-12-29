Арсенал - Вест Хэм: результат матча

"Канониры" делали с гостями все, что хотели, кроме голов.

В четверг, 28 декабря, лондонский Арсенал принимал дома Вест Хэм.

В первые 10 минут Арсенал сделал все, чтобы забить гол, и казалось, что вот-вот "канониры" откроют счет, но это сделал Вест Хэм, воспользовавшись сумбуром в штрафной соперника. Хотя, конечно, к голу есть определенные вопросы, мяч мог уйти за лицевую, однако судьи приняли решение засчитать взятие ворот.

До конца тайм Арсенал несколько раз мог отыгрываться, но для гола не хватало совсем немного. Во втором тайме хозяева продолжили давить, а "молотобойцы" снова использовали свой шанс в контратаке и удвоили преимущество.

Вплоть до самого конца матча "канониры" создавала момент за моментом, однако Вест Хэм оборонялся уверенно, да и "канонирам" нередко сильно не везло. В конце Бенрахма мог кончательно унизить соперника, но не забил пенальти. По итогу Арсенал лишился первого места в АПЛ, уступив строчку Ливерпулю.

Статистика матча Арсенал - Вест Хэм в 19-м туре АПЛ

Арсенал - Вест Хэм 0:2

Голы: Соучек, 13, Мавропанос, 55

Ожидаемые голы (xG): 2.59 - 0.71

Владение мячом: 74% - 26%

Удары: 30 - 6

Удары в створ: 8 - 3

Угловые: 10 - 3

Фолы: 8 - 8

Арсенал: Райя - Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Нелсон, 64) - Эдегор, Райс, Троссард (Смит-Роу, 79) - Мартинелли (Нкетиа, 64), Сака, Габриэл Жезус.

Вест Хэм: Ареоля - Цоуфал, Огбонна, Мавропанос, Эмерсон - Уорд-Проуз, Соучек, Лукас Пакета (Бенрахма, 33), Альварес, Кудус - Боуэн.

Предупреждения: Нельсон, 72

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