iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эвертон Миколенко нацелился на бывшего игрока МЮ

Джесси Лингард может оказаться в стане "ирисок".
Сегодня, 13:53
Джесси Лингард / Getty Images
Джесси Лингард / Getty Images

Английский Эвертон намерен усилить линию полузащиты в краткосрочной перспективе.

Как сообщает издание TeamTalk, "ириски" собираются предложить контракт Джесси Лингарду. Англичанин может подписать соглашение до конца этого сезона.

Читай также: Партнерша звезды Эвертона лишилась органов в результате срочной операции

Лингард достанется мерсисайдцам абсолютно бесплатно, так как находится в статусе свободного агента.

Летом Джесси тренировался в лагере саудовского Аль-Иттифака, который возглавляет Стивен Джеррард, но данная команда якобы не потянула запросы полузащитника по зарплате.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Джесси Лингард

Статьи по теме

Эвертон с Миколенко разгромно уступил в гостях Вулверхэмптону Эвертон с Миколенко разгромно уступил в гостях Вулверхэмптону
Тренер Эвертона недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в игре с Ман Сити Тренер Эвертона недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в игре с Ман Сити
Мудрик - один из лучших, Миколенко и Ярмолюк показали среднею игру: оценки украинцев за матчи в АПЛ Мудрик - один из лучших, Миколенко и Ярмолюк показали среднею игру: оценки украинцев за матчи в АПЛ
Эвертон Миколенко в драматическом матче проиграл Манчестер Сити Эвертон Миколенко в драматическом матче проиграл Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: jabbi занял 16-ю позицию
просмотров

Последние новости

Европа16:10
Наставник Жироны высказался о цели на сезон
Европа15:51
Нападающий Интера получил сразу из нескольких экзотических чемпионатов
Европа15:49
Бавария намерена подписать одно из открытий Бундеслиги
ММА15:22
Один из самых хайповых бойцов UFC объявил о возобновлении карьеры
Европа15:16
Ювентусу необходимо кого-то продать, прежде чем подписать Судакова
Европа14:59
Стали известны клубы из Саудовской Аравии, которые готовы подписать Варана
Европа14:41
Наставник Жироны высказался о возможном уходе лидера клуба в Барселону
Бокс14:35
"Надеюсь, скоро объявим": промоутер Камбососа высказался о бое с Ломаченко
Европа14:12
Легенду МЮ уволили из клуба второго английского дивизиона
Украина14:10
"С**а, у меня нет слов": тренер сборной Украины разнес 95-й Квартал за шутки об оккупированном городе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK