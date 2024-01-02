Эвертон Миколенко нацелился на бывшего игрока МЮ
Джесси Лингард может оказаться в стане "ирисок".
Английский Эвертон намерен усилить линию полузащиты в краткосрочной перспективе.
Как сообщает издание TeamTalk, "ириски" собираются предложить контракт Джесси Лингарду. Англичанин может подписать соглашение до конца этого сезона.
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Лингард достанется мерсисайдцам абсолютно бесплатно, так как находится в статусе свободного агента.
Летом Джесси тренировался в лагере саудовского Аль-Иттифака, который возглавляет Стивен Джеррард, но данная команда якобы не потянула запросы полузащитника по зарплате.
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